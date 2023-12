Isola ecologica. Ai Bosconi il nuovo punto

Anche Fiesole avrà la sua isola ecologica di raccolta dei rifiuti che non vanno nel "porta a porta". Sorgerà sulla dorsale dei Bosconi, nei pressi della Torre di Buiano, dove in passato venivano ospitati mezzi e materiali per i lavori stradali sulla provinciale. Lo spazio è di proprietà della Città metropolitana e in questi giorni passerà al Comune di Fiesole, che lo acquisterà per 4mila euro. L’atto sarà perfezionato entro l’anno. L’acquisto del terreno arriva dopo tre anni di trattativa legate alla disponibilità dell’area, un tempo di un convento. Ma è dal 2017 che la giunta lavora con Alia per avere una rifiuteria sul territorio. Il sindaco Ravoni parla di grande risultato ma ammette che la collocazione non è ottimale. "Servirà principalmente per Fiesole e la valle del Mugnone. Per la valle dell’Arno- conclude- speriamo possa presto aprire l’impianto previsto a Rovezzano"