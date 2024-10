Inseguimento mozzafiato a Campi. Fugge all’alt con tutta la famiglia. Sequestrato il mezzo senza Rca

di Pier Francesco Nesti

Una sequenza da film, con un inseguimento mozzafiato e che poteva mettere a rischio anche la sicurezza di altre persone. E’ quella che ha visto, loro malgrado, protagonisti gli agenti della Polizia municipale di Campi costretti a inseguire un automobilista fra le strade della Piana.

È successo nei giorni scorsi quando il computer di bordo, installato all’interno dell’auto della Municipale in servizio in via Buozzi, ha segnalato agli agenti qualcosa che non andava in una macchina passata nelle loro vicinanze. Grazie al lettore delle targhe probabilmente. Per la precisione quella che viene definita ‘un’irregolarità documentale’. L’auto, una Renault Megane, si stava dirigendo verso Sesto e, nonostante l’alt imposto dalla pattuglia con apposito segnale distintivo, ha proseguito la sua andatura come se niente fosse. Da qui è partito l’inseguimento della Municipale campigiana che si è protratto fino alla zona della Motorizzazione, quindi per diversi chilometri, dove finalmente è riuscita a farla fermare. Alla guida un uomo di 55 anni, italiano, in compagnia addirittura di tutta la famiglia. Ma le sorprese non erano finite: dai rilievi effettuati dagli agenti è emerso infatti che il mezzo era sprovvisto di assicurazione RCA (questa l’irregolarità ‘segnalata’), risultata scaduta da un anno.

Il conducente, la cui patente subirà la decurtazione di cinque punti, è stato sanzionato ai sensi dell’articolo 193 del Codice della Strada mentre il mezzo è stato sottoposto a sequestro amministrativo propedeutico alla confisca.

Nello stesso giorno, ma il pomeriggio, un’altra auto fermata per un controllo dalla Municipale in via Palagetta è risultata senza assicurazione da un anno: anche in questo caso il conducente è stato sanzionato e il mezzo sottoposto a sequestro amministrativo. Due episodi che purtroppo confermano la tendenza a viaggiare senza copertura assicurativa e in aumento nei controlli effettuati dalle forze dell’ordine. In precedenza, invece, gli agenti avevano ricevuto una segnalazione relativa a un motociclo parcheggiato da qualche giorno in via Pistoiese a San Donnino. Una volta sul posto, la pattuglia ha potuto accertare che il mezzo era stato rubato, come da denuncia sporta dal proprietario, all’inizio di settembre.

Gli agenti hanno provveduto, quindi, a restituire il motociclo all’uomo, arrivato poco dopo a San Donnino dopo che gli era stato comunicato il ritrovamento.