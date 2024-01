Incendio in cucina, due persone in ospedale

Firenze, 7 gennaio 2024 – Incendio in un appartamento in via della Cernaia, zona Statuto, a Firenze. È successo nel pomeriggio di oggi, domenica 7 gennaio, intorno alle ore 16.

In base alle prime ricostruzioni dei vigili del fuoco intervenuti per spegnere le fiamme, l’incendio si è sviluppato nella canna fumaria della cucina.

All’interno dell’appartamento si trovavano due persone che sono state affidate al personale sanitario del 118 e poi trasportate in ospedale per accertamenti a causa del fumo che si è sviluppato in seguito all’incendio.