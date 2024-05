Fumo nero altissimo: a fuoco una cella frigorifera in uno stabilimento a Barberino Val d’Elsa

Firenze, 28 maggio 2024 – Incendio in uno stabilimento industriale in via Galileo Galilei nel Comune di Barberino Val d’Elsa. Le fiamme, divampate intorno alle 15 del pomeriggio di oggi 28 maggio, hanno interessato una cella frigorifera. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del comando di Firenze, distaccamento di Castelfiorentino, di San Casciano in Val di Pesa, dal distaccamento di Fi-Ovest e dalla sede centrale. Importante e vistosa la colonna di fumo nero avvistata dalle varie zone limitrofe. Sul posto inviate diverse squadre e autobotti in supporto, che hanno effettuato lo spegnimento dell’incendio. Sul posto stanno ultimando le operazioni di bonifica e di messa in sicurezza