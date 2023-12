Imprese artigiane. Le quattro mugellane premiate da Cna

Tra le sessantasei aziende artigiane dell’area fiorentina insignite da CNA Firenze Metropolitana del prestigioso "Premio Renzo Del Lungo alla Continuità d’Impresa", quattro sono del Mugello (foto). La premiazione si è tenuta a Firenze, nella Sala della Musica dell’ex tribunale e a ricevere il riconoscimento dal Mugello sono venuti in quattro. Si va infatti dall’Apicoltura Tortelli di Barberino, che raccoglie miele fin dal 1965 alla ditta Fioretti Piero e Figli di Vaglia, azienda di costruzioni in attività dal 1964. Stesso anno per la ditta Lascialfari Carlo Giovanni & C, che si occupa di impiantistica, mentre di una decina di anni più giovane è la quarta premiata, la Poli C. di Borgo San Lorenzo, che dal 1975 si occupa di impianti elettrici, per poi ampliare le proprie attività alla termoidraulica e agli impianti per piscine. Il premio "Renzo Del Lungo" è dedicato a chi ha saputo superare il tempo, le sfide, le trasformazioni sociali, tecnologiche e di mercato, mantenendo vive le proprie radici: anche le aziende prescelte quest’anno sono tutte con almeno 40 anni di attività ininterrotta alle spalle, senza aver mutato il settore merceologico e in cui le redini sono ancora in mano agli eredi del fondatore. "Celebriamo oggi – ha detto Giacomo Cioni, presidente di CNA - il coraggio e la dedizione di imprese che hanno resistito alle tempeste del tempo, mantenendo intatta la loro identità e contribuendo in modo significativo alla Comunità".

Paolo Guidotti