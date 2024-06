Il teatro sposa le due ruote. Nel segno del grande Bartali

Sale la febbre da Tour de France e il mondo culturale fiorentino si tinge di giallo. Tanti, infatti, gli eventi – tra spettacoli, reading e mostre – che si svolgeranno in occasione dello storico Grand Départ fiorentino di sabato prossimo. E il Teatro della Pergola omaggia la prestigiosa corsa con tre appuntamenti a ingresso libero. Si parte con il docufilm ’Ottavio Bottecchia, el furlan de fero (il friulano di ferro)’ di Franco Bortuzzo in programma stasera (ore 21) nel Saloncino ‘Paolo Poli’. Giovedì sera (ore 21), invece, è in programma lo spettacolo ’Bartali vs Bobet’, uno spettacolo che nasce con il desiderio di raccontare la storia e le imprese dei due grandi campioni, Gino Bartali e Louison Bobet, attraverso lo sguardo di due personaggi appassionati di ciclismo: un meccanico italiano e un panettiere francese. Si tratta di una co-produzione Factory Tac e T.M.P Productions, in collaborazione con l’associazione nazionale Case della Memoria. Scritto e diretto da Lisa Capaccioli, lo spettacolo, in lingua francese sovratitolato in italiano e tradotto da Stefania Spinapolice, vede protagonisti Aymric Faure e Francesco Dendi. Il 28 giugno (ore 19) in piazza dei Ciompi, per ’La Pergola in piazza’, è in programma il reading ’Orlando non fa suonare il corno: mito e leggenda di Ottavio Bottecchia’ con Jauris Casanova, Klaus Martini e Giacomo Mottola e Alessandro Medda alla chitarra, testo e mise en espace di Riccardo Ventrella.

Stasera, poi, inizia ’Aspettando il Tour. Il ciclismo nei grandi classici del cinema francese e italiano’, manifestazione ideata e organizzata da France Odeon in collaborazione con l’Institut Français Italia e Cinema La Compagnia. L’appuntamento è per le 21,30 in piazza Ognissanti (in caso di pioggia all’Istituto Francese) con la Brigata Malabrocca e il film ’Les Triplettes de Belleville’ (ingresso libero).

Sempre in occasione della storica partenza fiorentina del Tour, la Israel Premier Tech – alla sua quinta partecipazione consecutiva alla corsa – organizza un evento in onore di Gino Bartali, domani (ore 18,30) nel giardino della sinagoga di Firenze. Si tratta di un’occasione per celebrare le imprese sportive di uno dei più grandi ciclisti della storia, ma anche l’eroismo e il coraggio con cui si distinse nell’azione di soccorso agli ebrei perseguitati dal nazifascismo.

Anche i luoghi della cultura si vestono a festa: fino al 30 giugno il Museo Gino Bartali di Ponte a Ema sarà aperto gratuitamente con visite e attività per bambini. Il museo Bardini aprirà tutti i giorni (14-20) fino al 30 giugno. Stessa data per l’apertura straordinaria della Fondazione Romani, visitabile in abbinamento con la Cappella Brancacci.

Barbara Berti