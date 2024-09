Il super talento di Figline. Campione di arti sceniche

Figline torna a far parlare di sé grazie al talento dei suoi giovanissimi: Christian Ridolfi ha conquistato il titolo mondiale nel prestigioso campionato di arti sceniche sportive Performer Cup. La competizione, svoltasi a Ostia nei giorni scorsi, ha visto il ragazzo distinguersi tra i migliori performer internazionali grazie, ha sottolineato la giuria, alle sue straordinarie capacità tecniche ed interpretative. Christian ha trionfato nella categoria "Performer Completo", portando in scena un’esibizione che ha unito recitazione, canto e movimenti scenici. Il brano scelto è stato "Eri Piccola Così" di Fred Buscaglione con cui ha conquistato il pubblico e la giuria. Il giovane talento di Figline e Incisa Valdarno, studente dell’MTA - Musical Times Academy di Calenzano, ha dunque ottenuto il massimo successo nella Performer Cup, evento internazionale per le arti sceniche sportive diretto e prodotto da Valentina Spantinato. Christian Ridolfi ha affrontato con successo tutti i finalisti, dimostrando una preparazione artistica impeccabile e una passione che lo hanno portato a primeggiare tra tutti, come decretato da una giuria di registi, produttori, performer e coreografi tra cui Garrison Rochelle, Giulia Luzzi, Pablo Flores Torres, Ketty Capra (anche presidente nazionale di Performer Cup), Letizia Scuderia, Maura Paparo e altri professionisti del settore.

Entusiasta il direttore della MTA - Musical Times Academy Denny Lanza: "La sua dedizione e l’impegno costante siano stati fondamentali per questo straordinario traguardo". Già l’anno scorso Christian aveva vinto il campionato regionale della Performer Cup sia nella sezione performer completo che come performer recitazione classe 6-11 anni, accompagnato in quell’occasione dalla Talent Academy di Figline.

Manuela Plastina