Il Sole d’Inverno, al via la stagione. La casa al centro degli spettacoli

’Il Sole d’Inverno’ ha trovato una casa stabile e da festival diventa stagione teatrale. La compagnia Teatro Solare, dopo dieci edizioni e dopo aver girovagato, animando spazi non teatrali, costruendo un teatro dove non c’era, ospitando artisti da tutta Italia, mette radici al Circolo le Lune, il nuovo spazio nella zona di San Domenico (via Boccaccio 137), realizzando così un desiderio di stabilità. La casa, come simbolo e metafora della condizione umana, è anche il fil rouge che collega tutti gli spettacoli, in programma dal 7 novembre al 16 marzo.

"Il Sole d’Inverno - spiega Erik Haglund di Teatro Solare - rimane l’occasione per riunire una comunità di grandi e piccoli partecipanti alle attività della nostra compagnia, e di tutti i cittadini di Fiesole e di quelli fiorentini. Per questo i primi tre spettacoli sono di teatro non verbale e teatro di figura, per accogliere grandi e piccini, italiani e stranieri attorno ad un rituale aggregativo e culturale a cadenza mensile nella nostra nuova casa". Si parte giovedì 7 (in scena fino a domenica 10) con ’Cane Nero’, la nuova produzione di Teatro Solare, dove il pubblico è invitato a sedersi attorno ad una casa in miniatura e spiare dentro la vita della Famiglia Speranza. Si prosegue giovedì 5 e venerdì 6 dicembre con ’Solitarium’, che ci mostra due personaggi chiusi nei loro piccoli spazi vitali che gradualmente sentono la curiosità di incontrarsi, e sabato 25 gennaio con ’Piccoli Suicidi’, spettacolo cult di teatro d’oggetti che si articola sopra a un tavolo da cucina.

Con lo spettacolo ’Hansel e Gretel’ (nella foto), in programma sabato 22 e domenica 23 febbraio, ci allontaneremo da casa insieme ai due celebri fratelli per poi rientrarci sabato 15 e domenica 16 marzo con ’35040’ dove, guidati dall’estro dell’attore e cantante Tano Mongelli e dall’intuizione del regista Alessandro Businaro, il pubblico parteciperà a una riflessione sulla natura ideale e allo stesso tempo concreta della casa. Il titolo che dà il nome alla performance è il codice di avviamento postale di Villa Estense (Padova), luogo di nascita della famiglia in cui i genitori del regista Alessandro Businaro vivono da quasi 60 anni. La stagione teatrale ’Il Sole d’Inverno’ è realizzata con il contributo di Fondazione CR Firenze. Teatro Solare ha origine nel lavoro di Alfredo Puccianti attivo a Fiesole fino al 1999, oggi la compagnia riunisce un gruppo di educatori e artisti per offrire eventi culturali, produzioni teatrali, percorsi formativi e servizi educativi per le famiglie.

Olga Mugnaini