Il progetto 'Pedala, Firenze ti premia' selezionato tra i miglior in Italia

Firenze, 1 dicembre 2024 – L'assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio ha ritirato il premio 'Mobilità' nell’ambito del festival Future4Cities di Will, iniziativa che vuole celebrare e connettere le realtà della trasformazione urbana, per “Pedala, Firenze ti premia”. Il progetto, che ha preso il via il 3 giugno, ha l’obiettivo di promuovere il mezzo a due ruote per gli spostamenti cittadini in cambio di un contributo mensile e anche bonus per i cittadini più virtuosi, attraverso il kit Pin Bike e con una App dedicata. Ad oggi sono circa 2.300 i cittadini attivi che hanno ricevuto e utilizzano il kit (in due tranche, la prima a giugno e la seconda in ottobre), altro 700 sono in distribuzione e si sta lavorando a accordo con l’Università di Firenze e provato per aumentare ancora i partecipanti visto il grande successo. “Il progetto ha avuto un grande successo e per questo abbiamo deciso di farlo crescere con ulteriori mille kit rispetto a quelli iniziali e lavorando ad accordi per estendere ancora il numero dei partecipanti - dichiara l’assessore Giorgio –. Siamo molto contenti del premio ricevuto, a dimostrazione che la nostra città ha iniziato un percorso a tutto tondo di innovazione sulla mobilità che oltre alla realizzazione delle nuove tranvie e al bonus Tpl per aumentare gli abbonati al trasporto pubblico, ha un’attenzione particolare a chi usa la bicicletta incentivando sempre di più questa mobilità dolce. La bici è il mezzo meno inquinante è più rapido in città, chi lo usa va bene a se stesso e agli altri e questo è un modo per riconoscerlo da parte del Comune.”. L’iniziativa, finanziata con un milione e 200 mila euro, è uno dei progetti pilota elaborati con i cittadini nell’ambito del progetto ‘Firenze per il clima’ e rientra dell’accordo di programma per l’adozione di misure per il miglioramento della qualità dell’aria stipulato tra Regione e Ministero e approvato dal Comune di Firenze. In sei mesi, da giugno a fine novembre, sono stati pedalati quasi 1.070.000 km - più di tre volte la distanza tra la terra e la luna - per un risparmio di Co2 pari a poco più di 163.441 chilogrammi, e più di 117.410 euro di incentivi maturati. 1007 gli utenti che hanno dichiarato di essere precedentemente utilizzatori di mezzi inquinanti cambiando modalità di spostamento per utilizzare la bicicletta, pedalando ad oggi oltre 401.088 in bici; 1.259 utenti hanno proseguito la modalità virtuosa di spostamento precedente all’iniziativa rendendola sistematica e pedalando ad oggi oltre 568.624 km in bici. La distanza media percorsa nelle tratte è di 5,32 chilometri (in dettaglio casa-lavoro 5,52 e casa-non lavoro 4,89 chilometri). Si muovono con la bicicletta muscolare (97,04%) mentre il restante 2,96% si muove in bicicletta elettrica. Si muovono con la bicicletta muscolare (96,84%) mentre il restante 3,16% si muove in bicicletta elettrica. La maggior parte degli spostamenti sono sistematici casa lavoro/studio (68,07%). I maschi sono il 45,72%, le femmine il 39,22 e i restanti utenti non ha dichiarato il genere. Dall’inizio del progetto sono stati maturati premi per 117.413 euro, che vengono accreditati direttamente sugli Iban dei beneficiari. Il regolamento del progetto prevede di incentivare le tratte sistematiche (casa/lavoro o casa/scuola) con una premialità maggiore rispetto a quelle generiche e in base al cluster di appartenenza. I cluster individuati dividono i cittadini a seconda delle abitudini di spostamento prevalenti prima della partecipazione all’iniziativa, prevedendo una premialità maggiore per chi ha abbandonato un mezzo inquinante a favore della bicicletta. Le tratte generiche sono incentivate purché percorse all’interno del Comune di Firenze e dal lunedì al venerdì, per evidenziare che si tratta di una iniziativa rivolta a chi decide di utilizzare il mezzo sostenibile per i propri spostamenti quotidiani e non solamente per le passeggiate del fine settimana. In particolare, vengono maturati 15 centesimi per km o 20 per km per le tratte sistematiche a seconda del cluster di appartenenza e 5 centesimi per km per le tratte generiche. Ogni mese si partecipa, inoltre, a una classifica in cui vengono premiati i primi 200 utenti in ordine di punteggio.