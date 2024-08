Il palio è granata. Il rione stazione vince la gara

E’ color granata l’edizione 2024 del Palio di San Lorenzo. Perché ha vinto il rione della Stazione. Ottava edizione, quella del ritorno dei giochi in centro, e che è stata caratterizzata da presenze record. "Siamo stanchi – sorride Claudio Vozza, presidente del direttivo del Palio – ma felici. Credo davvero si possa dire che ormai il Palio di San Lorenzo è una festa della quale non si può più fare a meno". Il giovane presidente continua: "Era un rischio – dice – riportare i giochi in centro, ma ci siamo nuovamente superati. E abbiamo avuto tantissimi complimenti. In particolare ha avuto alto gradimento il clima di festa che si è respirato durante e dopo i giochi. Le attività, tutte strapiene, erano contente, di gente in paese ce n’è stata tantissima. A gennaio prossimo scade il mio mandato nel direttivo, e come ho già annunciato, non mi ricandiderò, ma sono veramente orgoglioso e onorato per aver guidato questa associazione fin dalla nascita. Troveremo comunque altre persone all’altezza, capaci di condurre il Palio ancor più in alto". In centro qualche protesta e disagio l’ha portata il rumore e la musica fino a notte fonda: "Ci siamo scusati per qualche piccolo errore compiuto. Per la musica comunque venerdì e sabato abbiamo cessato ancor prima di quanto ci era stato consentito". Le gare, nonostante il gran caldo, sono state seguite con grande passione e partecipazione: il tiro della rulla è stato vinto da Sagginale/Rabatta, vede primeggiare la Stazione, il taglio della legna è vinto da Ronta/Panicaglia, il tiro alla fune ancora dalla Stazione e infine la corsa della Rotoballa è vinta dai gialli di Santa Lucia. Alla fine la classifica vede vincente il rione della Stazione con 19 punti, seguito dai verdi di Sagginale/Rabatta a 16, i rosa di Ronta/Panicaglia a 15 ed i gialli di Santa Lucia a 14.

Paolo Guidotti