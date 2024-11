Il Natale si accende. Al centro St.Art il market del regalo

Domani e domenica al Centro espositivo St.Art in via Garibaldi torna la seconda edizione di "Calenzano Christmas", market del regalo natalizio distribuito su due piani a ingresso gratuito. Tutto il piano terra, in particolare, diventerà una sala "food experience" in cui alcune note pasticcerie e forni di Firenze, Prato, Calenzano ed Empoli proporranno i loro dolci natalizi e quotidiani, cake design, merende dolci e salate, biscotti di ogni farcitura e gelati artigianali. Al primo piano, invece, in altri 400 metri quadrati di open space, saranno presenti tra l’altro 25 prestigiose e selezionate aziende da tutta la Toscana con i loro prodotti, un angolo dedicato al Giappone con prodotti tipici, e, per la prima volta, aziende provenienti da Firenze Comics e Lucca Comics con manga, poster, quadri, cover di cellulari e personaggi di cartoon. L’evento è organizzato dall’Associazione Turistica del Comune di Calenzano e da Maurizio Melani e Festival delle Pasticcerie azienda che racchiude oltre 150 pasticcerie di Firenze e Prato.