"Campi non è curata come dovrebbe, con un salotto buono spoglio e degradato". A dirlo è l’europarlamentare Salvatore De Meo (in foto) arrivato in città insieme all’onorevole Erica Mazzetti e a Marco Stella, coordinatore regionale di Forza Italia in Toscana, per sostenere la candidatura a sindaco di Paolo Gandola. La delegazione, composta anche da Paolo Giovannini, coordinatore provinciale azzurro e Angelo Victor Caruso, coordinatore comunale di Fi, ieri ha visitato il Museo Manzi e il centro storico cittadino. "Non appena saremo al governo della città – dichiara Gandola – ci batteremo per cambiare il progetto di fattibilità, finanziato con i fondi del Pnrr, di riqualificazione di Villa Rucellai garantendo il mantenimento del Museo Manzi". Il progetto di restauro prevede la destinazione dell’immobile a Centro culturale e Polo bibliotecario, con spazi adibiti a Caffè letterario e mostre temporanee. "Una decisione assurda – prosegue Gandola – sulla quale voglio essere chiaro: se saremo alla guida del Comune il museo Manzi non sarà mai traslocato e tutto il progetto sarà rivisito e aggiornato secondo i crismi della serietà, efficienza ed economicità".

Barbara Berti