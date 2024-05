Il lutto Grassina piange Subramani. A soli 41 anni lascia un bimbo di 9

Grassina è sotto shock per l‘ennesimo, grave lutto che ha colpito la comunità: se n’è andato a soli 41 anni Subramani Calvelli. Padre di un bimbo di 9 anni, dipendente della B&C Speakers di Vallina, era una persona a cui non si poteva non voler bene. Era uno dei due figli di Alessandro Calvelli, per 10 anni vicesindaco al fianco di Luciano Bartolini. Subramani aveva salutato suo padre, ucciso da un infarto a 76 anni, in una gremita sala dall’Acli di Grassina all’inizio di marzo 2023. Poche settimane fa, aveva inaugurato la panchina arcobaleno proprio davanti all’Acli dedicata alla memoria del babbo e di Marzia Fabiani. E’ stata invece una brutta malattia a portarsi via Subramani e il suo sorriso contagioso. Era una persona molto attiva in paese: nella Rievocazione storica era uno dei Re Magi, giocava a calcio e ogni volta che c’era bisogno di una mano, lui era il primo a tenderla. In molti in queste ore stanno rendendo omaggio alla sua salma esposta nella cappellina della chiesa di San Michele a Tegolaia. Alle 10,30 di oggi si svolgeranno i funerali in quella stessa sala grande dell’Acli di Grassina dove era stato salutato il padre. Un funerale religioso in un luogo laico, come avvenne per Alessandro, per poter accogliere la folla di persone che porterà il suo ultimo saluto a "Subra" stringendosi attorno alla moglie Carlotta, al figlio, alla sorella Novella e tutti i familiari.