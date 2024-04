Il consiglio comunale all’ultimo atto con i numeri del rendiconto di gestione. Fa discutere il peso delle multe

Nell’ultima seduta ordinaria prima dello stop elettorale il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza la delibera dell’assessore Giovanni Bettarini (nella foto) col rendiconto di gestione 2023. Nel dettaglio, le spese correnti del 2023 sono state sostenute per 689.436.418 milioni. Sul capitolo investimenti le spese a conto capitale impegnate sono state 147.931.783 milioni di euro. L’indebitamento dell’ente è attestato a 476.319.585 milioni: in calo rispetto all’anno precedente, è 5 volte inferiore al limite di legge. Confermato il rispetto dei tempi medi di pagamenti, con il relativo indicatore annuo che per il 2023 chiude con un valore di -10,83 giorni rispetto al termine di legge che significa che il Comune paga tutti i fornitori in anticipo rispetto alle scadenze di quasi 11 giorni. Nel rendiconto c’è anche l’aumento rispetto all’anno precedete delle spese per attività culturali, per il welfare, per l’infanzia e gli asili e per la valorizzazione del turismo. "C’è stato un lungo lavoro": ha detto Bettarini. Sul bilancio Iv picchia duro sulle multe: "E’ un incasso che pesa moltissimo sulle tasche dei fiorentini, 200 euro l’anno": hanno detto Mimma Dardano e Barbara Felleca.

Niccolò Gramigni