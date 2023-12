I presepi di ’Cui I ragazzi del sole’

Proseguirà fino al prossimo 6 gennaio nella nuova sede del Gingerzone in piazza Togliatti la mostra "Scandicci e i suoi presepi". L’iniziativa, con il patrocinio del Comune, è promossa dall’Associazione Cui I Ragazzi del Sole con l’associazione "Amici del presepio" e le scuole di Scandicci. Quest’anno, fra l’altro, con la collaborazione del liceo artistico Alberti attraverso l’alternanza scuola/lavoro, sono esposti presepi e disegni di notevole bellezza realizzati dagli studenti insieme ad alcune classi delle primarie e secondarie di primo grado. Ci sono poi i presepi realizzati dai ragazzi del Cui che, a Scandicci, rappresenta da tempo un punto di riferimento per l’assistenza dei diversamente abili per cui vengono approntati percorsi per la vita indipendente. La rassegna è visitabile, con orario 15,30-18,30 fino al 6 gennaio e domani 10-13.