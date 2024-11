I Negramaro arrivano in città. Firmacopie di ’Free Love’

’Free Love’ è il nuovo album in studio dei Negramaro. E Giuliano Sangiorgi & C. domani (ore 17,30) saranno alla Feltrinelli di piazza della Repubblica per il firmacopia dell’album. Un disco che si compone di 12 tracce e otto collaborazioni importanti con Aiello, Elisa, Fabri Fibra, Jovanotti, JJ Julius Son, Malika Ayane, Niccolò Fabi e Tiziano Ferro. Nel disco si trovano anche alcune delle tracce che il pubblico già conosce e ama: ’Diamanti’ (certificato platino), ’Luna Piena’ e il singolo di Sanremo ’Ricominciamo Tutto’. Tutti i testi e le musiche di ’Free Love’ sono di Sangiorgi e la produzione artistica è affidata allo stesso Sangiorgi, in collaborazione con Taketo Gohara, Sixpm, Andro, d.whale (Davide Simonetta). Il concept di ’Free Love’ si esprime attraverso la copertina del disco, che ospita l’opera originale Narciso di Jago, scultore italiano definito da The Guardian "il nuovo Michelangelo". L’opera rappresenta l’uomo riflesso in una donna e il suo contrario. Così come nell’opera di Jago, nel disco c’è una simmetria perfetta di sentimenti. ’Free Love’ rivendica la libertà di amare se stessi e gli altri, perché amare è un diritto.