Guida con la patente del gemello, scappa dal posto di blocco e provoca un incidente. Maxi multa in arrivo

Firenze, 20 agosto 2024 - Si è allontanato facendo a zig-zag tra le auto per eludere il controllo della polizia municipale ma la fuga è finita dopo un paio di chilometri. E per il conducente, alla guida di una vettura sotto sequestro e senza assicurazione con la patente del fratello gemello, sono scattate le multe. È successo ieri mattina. Le pattuglie del Reparto di Rifredi, impegnate in un posto di controllo in via Forlanini, hanno intimato l'alt a un suv con a bordo il solo conducente.

L’uomo inizialmente ha rallentato accostandosi, poi improvvisamente ha accelerato e, procedendo a zig-zag, si è diretto verso viale Guidoni. A questo punto le pattuglie si sono messe all’inseguimento rimanendo a distanza ravvicinata per evitare rischi alla circolazione. La fuga è terminata dopo un paio di chilometri in via di Caboto quando il conducente ha perso il controllo del suv andando ad urtare un'auto in sosta. L’uomo ha prima cercato di allontanarsi ma poi è stato bloccato e accompagnato alla sede del Reparto per le verifiche. Questi, un 30enne straniero, ha rifiutato di collaborare dichiarando solo il cognome.

Il veicolo, senza assicurazione, è risultato già sequestrato a un conducente con lo stesso cognome, sempre per mancanza di copertura assicurativa, a fine luglio con obbligo di custodia del mezzo in un comune della provincia. A questo punto l’uomo ha mostrato una patente di guida italiana valida rilasciata ad un cittadino albanese con lo stesso cognome. Ma gli agenti non si sono fidati e hanno chiesto informazioni al comune dove risiedeva il titolare della patente. È emerso che l’auto non era mai stata notata nelle strade del paese e che il titolare della patente, persona descritta come tranquilla e collaborativa, aveva un fratello gemello residente a Firenze.

Gli agenti hanno quindi ricostruito la vicenda: il conducente fermato era proprio il fratello che usava la patente del gemello perché la sua era scaduta. L’uomo è stato quindi multato perché alla guida di un veicolo sottoposto a fermo amministrativo per mancanza di copertura assicurativa (1.984 euro; il suv è stato portato in depositaria per la successiva acquisizione definitiva da parte del Demanio) con patente scaduta (638 euro) senza cintura di sicurezza (167 euro) e perché viaggiava a una velocità non adeguata nel centro abitato (87 euro). La patente del fratello è stata ritirata e sarà riconsegnata al titolare. “Complimenti alla polizia municipale per questo nuovo intervento a tutela della sicurezza dei cittadini sulle nostre strade – dichiara l’assessore alla polizia municipale Andrea Giorgio –. Ringrazio gli agenti del Reparto di Rifredi e l’intero corpo per il loro impegno quotidiano su tutto il territorio comunale, dal centro alla periferia”.