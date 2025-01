Giovani e scuola con il sostegno del Lions Firenze

CeccutiSarà un service dedicato ai giovani e alla scuola quello che il prossimo 24 febbraio sarà portato a compimento dal Lions Club Firenze, presieduto per l’annata in corso da Rosanna Romellano. Nella sede dell’Istituto Geografico Militare, infatti, si svolgerà la consegna da parte del Club di trecento cartine geografiche dell’Italia politica, direttamente nelle mani della Dottoressa Susanna Pizzuti, dirigente dell’Ufficio Scolastico Provinciale. A consegnarle sarà il Comandante dell’IGM Generale di divisione Luigi Postiglione. "Il service – spiega con orgoglio la presidente Romellano – è stato portato avanti a quattro mani con i giovani soci del Leo Club Firenze, che si sono impegnati con noi a favore dell’educazione dei più giovani. Le cartine che abbiamo acquistato saranno distribuite tra le scuole primarie disagiate della Città metropolitana di Firenze".

L’impegno del Lions Club Firenze in risposta ai bisogni del territorio e a favore della ricerca scientifica si è invece manifestato in occasione dell’evento conclusivo del 2024 al Saint Regis, alla presenza del Governatore del Distretto Lions 108LA Toscana Francesco Cottini, del primo Vice governatore Gilberto Tuccinardi e del secondo Vice governatore Piero Fontana, oltre all’Assessora all’Urbanistica per il Comune di Firenze Biti. La serata, allietata dalla musica del Maestro Paolo Zampini, ha visto i soci e i loro ospiti partecipare alla lotteria solidale che ha permesso la consegna di ben tre donazioni alla Lions International Foundation, che saranno poi indirizzate ad altrettanti service a favore della ricerca scientifica per la diagnosi precoce di malattie rare e come contributo alle persone colpite dal disastro di Calenzano e dall’alluvione di Valencia.