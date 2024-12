Giani: "Toscana strade va portata avanti"

La creazione della società Toscana strade "è l’auspicio che l’asse fondamentale di collegamento fra la Costa Toscana e l’interno, la Strada di Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, possa avere le risorse per provvedere a quegli investimenti che creando terza corsia, o dove non è possibile la corsia di emergenza, la liberino da quella pressione che vede ad ogni minimo incidente bloccare tutto per chilometri e chilometri, con disagio e sacrificio per i suoi cittadini".

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani (nella foto) a margine di una conferenza stampa che si è svolta ieri mattina a Firenze.

La Toscana strade "è una società autostrade in senso toscano, quella che vogliamo fare per provvedere a questi investimenti e a questa gestione. Ci vuole tempo per la sua creazione "perché prevede anche provvedimenti impopolari come il pedaggio per gli autotreni ma io sono assolutamente determinato a portarla avanti", ha concluso il governatore Giani.