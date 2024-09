Gabbrielli, si avvicinano i maxi lavori. Alunni divisi tra Campana e 25 Aprile

Un finanziamento regionale da 1,5 milioni per ‘pagare’ la ristrutturazione della scuola Gabbrielli. Una corsa contro il tempo, quella della giunta, che il 10 settembre scorso ha approvato il progetto esecutivo per l’efficientamento energetico e l’adeguamento funzionale della scuola Gabbrielli. L’obiettivo è partecipare a un bando regionale la cui scadenza (prorogata da Strozzi Sacrati nel maggio scorso) è lunedì alle 12. L’appalto in questione, che tanto ha fatto discutere i genitori per le modalità di gestione e spostamento dei ragazzi della materna e della primaria che studiano nel plesso, era stato inserito nel programma triennale delle opere pubbliche 2024/2026 per l’importo complessivo di 3.042.500 euro; sarà finanziato 1.542.500 con mutuo, l’altra metà dovrebbe arrivare appunto dai contributi del bando regionale visto che secondo il bando ciascun soggetto richiedente potrà presentare una o più domande per un totale in termini di contributo concedibile complessivo non superiore al fatidico milione e mezzo. Un jackpot a fondo perduto che permetterà al comune di chiudere la partita e completare il recupero della scuola che comprende anche l’adeguamento antisismico. Sul trasferimento del plesso causa lavori ci sono state non poche polemiche. L’amministrazione ha lavorato a un piano per la ridistribuzione degli allievi. Riassumendo i ragazzi della primaria Gabbrielli saranno smistati in un’ala a piano terra della Dino Campana di via Allende e in alcune classi della XXV Aprile. La divisione in due istituti comprensivi, quante classi da una parte e quanto dall’altra dipenderà dalla gestione dei moduli da parte degli insegnanti. Gli allievi della Sturiale saranno trasferiti tutti alla Verdi di via Rialdoli. Il nido Pane e cioccolata sarà spostato alla Makarenko.

Da domani la linea S1 avrà tre nuove corse, con nuovi percorsi, proprio a servizio degli studenti della Scuola Primaria "Donatello Gabbrielli" trasferiti alla Primaria "Dino Campana" in Via Allende. La decisione prevede tre corse aggiuntive rispetto a quelle del precedente anno scolastico, modificando anche dei percorsi per consentire gli spostamenti e garantire il collegamento con la zona del Vingone. In ogni caso sarà essenziale chiudere i lavori quanto prima e riportare la situazione alla normalità.

Fabrizio Morviducci