Funcional Fitness, anche il sestese Ivan ai mondiali

In italiano si definisce "Fitness Funzionale" ed è una disciplina sportiva, basata su una serie di prove ed esercizi, che sta sempre più prendendo campo, anche perché può essere svolta sia all’interno di una palestra che all’esterno. Un ‘percorso’ che appassiona uomini e donne che stanno crescendo come numero. Per gli appassionati c’è un appuntamento a brevissimo termine: da venerdì a domenica prossimi la città di Budapest ospiterà infatti i Campionati Mondiali di Functional Fitness, evento organizzato dall’organizzazione internazionale no-profit International Functional Fitness Federation (iF3), che riunirà ben 824 atleti provenienti da 38 nazioni. Alla gara prenderà parte, difendendo i colori della nazionale italiana, anche un atleta sestese, Ivan Buonfiglio, unico rappresentante per l’area di Firenze e uno dei due toscani in gara. Saranno invece 25, in totale, i partecipanti provenienti da tutta Italia. Buonfiglio, 34 anni, si allena nel Fitness Funzionale dal 2011 e dal 2014 compete a livello internazionale. Dopo aver partecipato all’online qualifier delle AFFI Finals 2024, finale Nazionale, ha ottenuto in gara il podio che gli ha permesso di entrare ufficialmente a far parte della squadra nazionale, un risultato che gli ha dato una enorme soddisfazione.

"Partecipare ai Mondiali IF3 – dice infatti - per me significa realizzare un sogno che coltivo da anni. È il culmine di tanto lavoro, allenamenti intensi e momenti di sacrificio, ma anche la possibilità di dimostrare a me stesso fin dove posso arrivare. Sentire il peso della maglia del mio Paese sulle spalle mi riempie di orgoglio e mi dà una carica incredibile, sapendo che ogni singolo sforzo fatto finora mi ha portato qui. È anche un’opportunità per vivere un’esperienza unica con persone che condividono la mia stessa passione, creando ricordi e legami che vanno oltre la competizione". Sesto, intanto, farà il tifo.

Sandra Nistri