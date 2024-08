Funaro e il dibattito sullo ius scholae: "Difficile spiegare ai bimbi in classe che non hanno tutti gli stessi diritti"

"In questi anni ho incontrato bambine e bambini, ragazze e ragazzi, che parlano fiorentino, crescono nelle nostre scuole e vivono la nostra società". Così commenta la sindaca Sara Funaro il dibattito sullo ius scholae. "È difficile spiegare loro che non hanno gli stessi diritti dei loro compagni. Sono italiani di fatto ma non per lo Stato" continua la prima cittadina. "Credo fermamente nell’importanza dello ius soli, una battaglia di civiltà degna di un Paese democratico come il nostro. Tuttavia ogni apertura sull’attuazione dello ius scholae rappresenta un passo in avanti in questa direzione per dare dignità e diritti a chi ha completato un ciclo di istruzione in Italia" sostiene Funaro.