Funaro assicura: "Lavori mai fermati". Casini: "Si rischia di andare al 2030"

Cantieri operativi ma senza particolari frenesie. Questa almeno la sensazione che abbiamo avuto durante un breve sopralluogo allo stadio Artemio Franchi, oggetto di restyling. Probabile che l’andamento lento dei cantieri si dovuto al ritrovamento da parte di tecnici e operai di strati di roccia più imponenti del previsto che richiedono l’utilizzo di macchinari speciali per scavare sotto la curva Fiesole.

Da Palazzo Vecchio la sindaca Sara Funaro fa sapere che comunque "i lavori non si sono mai fermati". Polemiche le opposizioni. Durante l’ultimo consiglio comunale Francesco Casini, consigliere comunale e capogruppo di Italia Viva a Palazzo Vecchio e’ tornato sul tema delle tempistiche dei lavori, chiedendo tra le altre questioni all’amministrazione dove intenda far giocare la Fiorentina il prossimo anno e quando preveda effettivamente la conclusione dei cantieri.

"La risposta è stata, ancora una volta, evasiva ma rimarcando l’assenza di un cronoprogramma definitivo, con il richiamo a una scadenza nel 2026, che appare ormai chiaramente non realizzabile. – le parole di Casini – In realtà, lo stato di avanzamento dei lavori sembra molto arretrato e purtroppo il rischio di andare anche oltre il 2029 è ancora concreto. Noi continueremo a vigilare, perché mantenere alta l’attenzione significa aiutare l’amministrazione a completare i lavori nel migliore dei modi. Non rinunceremo mai alla nostra azione di trasparenza nei confronti della cittadinanza, considerato l’impiego di centinaia di milioni di euro di risorse pubbliche. Trasparenza deve esserci anche verso i tifosi e la società, che hanno bisogno di tutti gli elementi necessari per programmare il proprio futuro".

Sulla questione ieri è intervenuto anche il capogruppo della Lega in Consiglio comunale Guglielmo Mossuto con il collega al Quartiere 2, Stefano Nencioni: "Ancora oggi ci basiamo soltanto sulla speranza. Sarà eseguita realmente la copertura di tutto lo stadio? E con quali fondi? Quando riavremo disponibile per i tifosi la Curva Fiesole? Sarà possibile già averla nel 2025? Che ne sarà del centenario della Fiorentina (2026) ed in quale “stato” avremo lo stadio? E con quale capienza? Tutte domande che ad oggi non hanno risposta".

E. B.