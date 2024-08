Fugge in autostrada dalla polizia. Trasportava 35 quintali di scarti edili. Maxi multa per lui e la ditta

Ha tentato la fuga in autostrada, per sfuggire a un controllo della polizia municipale, ma è stato raggiunto e multato. Il conducente dell’autocarro, che trasportava 35 quintali di scarti edili, alla vista del posto di blocco in Viale Guidoni ha accelerato e si è affiancato ad un bus diretto all’ingresso dell’autostrada A11, presumibilmente per sfuggire al controllo. Gli agenti della polizia municipale, insospettiti dall’atteggiamento dell’uomo, l’hanno inseguito e raggiunto. Dall’ispezione è emerso che l’autista era il dipendente di una ditta in subappalto, pertanto al conducente e al proprietario del veicolo è stata contestata la non conformità nella compilazione del formulario di identificazione, necessario per il trasporto di rifiuti speciali. Sono stati multati per 516 euro.