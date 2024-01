"Frammenti di cammino". La ricerca dell’armonia

Ricerca dell’armonia al centro della mostra "Frammenti di un cammino" di Piero Lombardi che aprirà dal 27 gennaio nelle stanze della Società delle Arti nella Casa di Dante. Opere che ripercorrono le ultime fasi del suo cammino attraverso due opere: "Cogitationes" e "Forme". "Piero Lombardi – spiega la curatrice Giada Gasparotti - fa parte di quegli artisti che non si fermano mai, sperimentatore che fa della faccenda dell’arte il modo più efficace per lasciare traccia". Un viaggiatore in continuo movimento che scolpisce la materia donando plasticità alle sue "stanze temporali di gesti e di colore". "L’artista sembra voler rappresentare le nostre anime in lotta con la dissoluzione, attraverso geometrie parziali, tonde e multiformi colori che si confrontano e si scontrano, che stanno per emergere e al tempo stesso in una gabbia di materia che le rende visibili solo a metà". La mostra resterà in esposizione fino all’8 febbraio.