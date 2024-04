Food&Street, che successo. Cala il sipario sulla tre giorni

È conclusa Scandicci Food&Street la manifestazione dedicata al cibo di strada. Per Confcommercio, che ha organizzato l’evento il bilancio è stato del tutto positivo. L’associazione di categoria ha voluto fare il punto al termine dell’evento, che aveva il patrocinio del Comune. Sono state molte le persone che, racconta Confcommercio, complice il clima estivo sono arrivate in piazzale della Resistenza confermando il successo della formula che "abbina gusto, musica e divertimento". Scandicci ha risposto con grande entusiasmo e, grazie alla tramvia, sono stati moltissimi anche i fiorentini che non si sono fatti sfuggire l’occasione per assaggiare specialità italiane e internazionali. A ottenere un vero effetto sorpresa in questa tre giorni è stato il prato di erba sistemato in piazza per l’occasione, che ha regalato a grandi e piccoli uno scenario inconsueto. "Una parte dei 600 metri quadrati del prato – fa sapere l’associazione – è stato donato all’associazione Spingi La Vita Onlus, impegnata nel sostegno alle vittime di incidenti invalidanti, che lo utilizzerà per migliorare l’accessibilità del Rondinella Padel Club Firenze, dove si svolgono corsi di padel per persone disabili". Archiviata da poche ore questa prima edizione ad alto gradimento, gli organizzatori confermano quindi di voler riproporre l’appuntamento nel 2025.