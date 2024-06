Firenze, i fochi di San Giovanni ci saranno? Il sì dell’organizzazione

Firenze, 24 giugno 2024 – I fochi si faranno. Lo show pirotecnico 2024 ci sarà regolarmente. Questo conferma la società di San Giovanni a Firenze dopo qualche tentennamento. Il 24 giugno, giorno del Patrono, è una ricorrenza importante per la città. Che si conclude come sempre con lo spettacolo pirotecnico sull’Arno.

Un momento atteso da tanti fiorentini e dai turisti. La situazione meteo delle ultime ore non è stata certamente favorevole, con tanta pioggia che è caduta. Ogni timore però è stato spazzato via proprio dal gruppo organizzativo.

“Nonostante il maltempo – si legge in un post su Facebook – confermiamo che i Fochi, stasera, ci saranno sempre alle 22 circa”. Fochi che si svolgono in una giornata particolare per Firenze, quella che ha visto l’insediamento del nuovo vescovo Gherardo Gambelli ma anche l’elezione della nuova sindaca, Sara Funaro. Nella giornata di sabato si è poi regolarmente svolto un altro appuntmamento sentito nell’ambito dei festeggiamenti, la Notturna di San Giovanni, la corsa podistica che richiama tanti appassionati.