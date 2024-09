Figline, il pari va stretto. Finisce senza gol a Foligno

A.C.F. FOLIGNO

0

FIGLINE

0

A.C.F.FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Benedetti, Nuti, Mattia (59’ Panaioli), Schiaroli, Piermarini (59’ Mancini), Ceccuzzi, Tomassini (80’ D’Urso), Khribech (60’ Settimi) Calderini (72’ Pupo Posada). All.: Manni.

FIGLINE 1965: Pagnini, Giraudo (80’ Gozzini), Zellini (70’ De Pellegrin), Degl’Innocenti (63’ Borghi), Francalanci, Simonti, Remedi, Milli (52’ Bartolozzi), Mugelli, Torrini, Ciravegna (74’ Bruni). All.: Tronconi.

Arbitro: Chindamo di Como.

Note: spettatori 400 circa. Ammoniti: Francalanci, Mattia, Piermarini, Bartolozzi, Schiaroli, Ceccuzzi, Mancini.

FOLIGNO – Dalla doppia trasferta il Figline torna a casa con un altro punto che fa classifica. Sul campo del Foligno i gialloblù di Tronconi giocano un buon primo tempo, creando alcune situazioni ma non trovano sbocco per via della squadra di casa sempre attenta, provando a ripartire in contropiede per far male agli ospiti. Al pronti via è il Figline a provarci con Ciravegna, la cui conclusione termina di poco a lato. Quattro minuti dopo risponde il Foglino con Khribech che sfodera un diagonale che Pagnini respinge, con la difesa gialloblù che spazza via. Al 30’ Remedi crossa per Zellini che di testa indirizza a rete: la palla pallone s’impenna e spiove pericolosa sotto la traversa con Tognetti bravo a deviare in angolo. Nella ripresa la squadra di Tronconi cala il ritmo, il Foligno prova a spingere di più, ma non si rende quasi mai pericoloso. Solo al 77’ gli umbri mettono i brividi alla difesa ospite con un cross di Ceccuzzi raccolto da Panaioli che da dentro l’area calcia a botta sicura. Pagnini risponde con una super parata a distanza che salva il risultato. L’ultimo tentativo è del Figline all’84’ con Remedi, ma la sua conclusione finisce sul fondo dopo aver sfiorato il palo.

Giovanni Puleri