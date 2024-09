Festa dell’Ambiente, gli appuntamenti

Da oggi fino domenica, per tre giorni Bagno a Ripoli celebra la sua Festa dell’Ambiente per sensibilizzare sui temi della sostenibilità e dell’ecologia. Stamani gli studenti della Marconi e della Frizzi incontreranno le api con Arpat Toscana al parco urbano di Grassina, dove si trova l’arnia didattica. Domani alle 16 l’appuntamento è all’Oratorio di Santa Caterina, altro luogo in cui ci sono le casine delle api: con l’associazione La Rosa dei Venti verranno collocate piante di lavande ed essenze gradite agli abitanti degli alveari; Arpat guiderà al mondo di questi preziosi insetti. Sempre domani alle 18 in biblioteca il professore Francesco Ferrini, docente di arboricoltura generale e coltivazioni arboree, approfondirà il tema dell’importanza del verde urbano. Gran finale domenica con "Puliamo il Mondo" insieme a Legambiente e Alia: con ritrovo alle 9,30 dalla biblioteca, muniti di guanti, sacchi e bastoncini i partecipanti puliranno il viale fino al parco urbano, i giardini dell’Acli e della Casa del popolo dai rifiuti abbandonati. Poi merenda per tutti offerta da Siaf. "Le iniziative sono per tutte le età perché mai come oggi dobbiamo essere sensibili di fronte alle emergenze ambientali" commenta l’assessore all’ambiente Francesco Conti.

Manuela Plastina