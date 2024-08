Festa del Perdono. Sfilata per il centro e rassegne sportive

È partita ieri sera con la solenne processione delle quattro Contrade figlinesi e degli Sbandieratori e i festeggiamenti per i 20 anni del Calcit con la Talent Academy e Aleandro Baldi l’attesa Festa del perdono di Figline. Oggi sarà possibile visitare l’Antica Spezieria del Serristori, mentre in piazza Ficino i bambini potranno testare i giochi in legno. Alle 21,30 sempre in piazza ci sarà la Rievocazione storica. Domani dalle 8,30 partirà la nona Smile Run con ’Il sorriso di Enrico’, mentre alle 15 i giovani ciclisti saranno impegnati nel 16esimo Piccolo giro del Valdarno. Per gli atleti più grandi invece l’appuntamento è lunedì col 46esimo Giro del Valdarno; la sera alle 21,30 i commercianti del centro preparano il fashion show ’Figline va di musica’. Il 3 settembre chiusura con i fuochi d’artificio, dopo la premiazione del Palio di San Rocco. Fino a martedì aperto il luna park in piazza della Libertà e i chioschi nonché la mostra fotografica ’Ritratto in piazza – figlinesi anni ‘90’, nel Chiostro dei frati.