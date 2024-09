Festa dei volontari, che successo. Arrivate in paese mille persone

Sono state oltre mille le persone che erano presento alla giornata iniziale della Festa del Volontariato sancascianese. Ad inaugurare la manifestazione è stata l’unica data in Toscana dei Cugini di Campagna. Un viaggio nei grandi successi del gruppo musicale romano che ha fatto di paillettes, lustrini, pantaloni a zampa di elefante e stivali con la zeppa, la propria cifra stilistica del look. Ivano e Silvano Michetti, Nick Luciani e Tiziano Leonardi, sono saliti sul palco al Parco del Poggione dove hanno eseguito i loro brani alcuni dei quali diventato cult della musica anni Settanta come "Anima mia", cantato da Frank Sinatra, dagli Abba, da Claudio Baglioni e intonato più volte dal pubblico.

Ad ascoltarli c’erano spettatori di ogni età, dai quindici ai novant’anni, giunti non soltanto dalla Toscana. "È stata una serata indimenticabile", commentano la presidente della Festa Ilaria Manzati e la vice Emma Matteuzzi. "L’esibizione varia, ricca di momenti musicali e interventi ironici, la simpatia di Ivano che ha condotto la serata, le qualità artistiche di tutti e quattro hanno creato una bellissima atmosfera caratterizzata da sentimenti di unione e spirito solidale, che poi sono gli obiettivi dell’iniziativa". Poi Il repertorio ha spaziato tra le punte di diamante della lunga esperienza musicale dei Cugini come "Conchiglia bianca", "Innamorata", "Preghiera", "No tu no" fino ad arrivare a "Lettera 22", il brano con cui hanno preso parte al Festival di Sanremo nel 2023. Con l’esibizione corale di Nick, la voce del gruppo, i gemelli Silvano e Ivano, quest’ultimo autore di tutti i maggiori successi, e Tiziano, arrangiatore, San Casciano fissa nell’album d’oro degli appuntamenti più riusciti una grande serata carica di emozioni.

Andrea Settefonti