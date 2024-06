Ferrovia faentina, convegno e camminate

Sabato la casa del popolo di Caldine ospita il convegno "Binari tra Toscana e Romagna". L’incontro è dedicato alla linea ferroviaria Faentina ed è promosso dall’associazione di cultura politica Fiesole Democratica che ha così voluto cogliere l’occasione della ricorrenza dei 130 anni dall’inaugurazione e i 110° anniversario dell’apertura della tratta Borgo San Lorenzo – Pontassieve per sensibilizzare il territorio sull’importanza strategica dell’infrastruttura ferroviaria e sulla valorizzazione di un pianificazione urbanistica attenta all’accessibilità su ferro piuttosto che su gomma ai centri abitati, nonché agli insediamenti industriali e commerciali.

L’incontro ha carattere multidisciplinare e vede la partecipazione di politici, amministratori, tecnici, accademici e studiosi della materia, nonché personalità che hanno svolto esperienze in campo nazionale e internazionale. Dopo i saluti delle 10.30 si parte con una introduzione storica. Si prosegue quindi con "Faentina fra oggi e domani" e "la ferrovia come patrimonio culturale" e dalle 15.30 confronto sulle esperienze di valorizzazione. Una escursione all’ex stazione di Fornello è in programma domenica.