Tanti appuntamenti oggi e domani anche nei dintorni di Firenze. Eccone alcuni per chi ha deciso di non allontanarsi da casa.

Fiesole

Al Teatro Romano continua Stensen d’Estate, i più bei film sotto le stelle d’agosto. Stasera alle 21.30 viene proiettato ‘La dolce vita’ di Federico Fellini. Domani due visite guidate: alle 10.30 alle terme romane e alle 17 al teatro romano. Stasera cena alla Casa del popolo di Fiesole e domani al circolo la Montanina di Montebeni viene proiettano il film ‘Il sorpasso’ di Dino Risi.

Vaglia

Oggi e domani il Parco Mediceo di Pratolino resterà aperto, con i consueti orari (10-20), ingresso libero e gratuito. Visita sicura nel rispetto delle misure anticontagio, che hanno determinato alcune nuove regole e divieti. Informazioni in dettaglio alla pagina http:www.cittametropolitana.fi.itparco-mediceo-di-pratolino, sezione “Calendario e accessibilità” .

Reggello

Santa Caterina Summer Nights, il festival della musica di Vallombrosa, ospita alle 21 il jazz, europeo e americano, di Cosimo Boni, trombettista reggellese di fama internazionale. Con lui il suo quartetto formatosi a New York e composto dal sassofonista Daniele Germani, Stefano Battaglia al basso e Roberto Pistolesi alla batteria.

Vicchio

Alle 21.30 presso la Casa di Giotto di Vespignano (Vicchio) Concerto di Ferragosto con l’Ensemble strumentale Camerata de’ Bardi della Scuola comunale di Musica di Borgo San Lorenzo. La tipica festa religiosa dell’Assunzione viene celebrata dal Trio in musica, attraverso pagine della tradizione colta e folk dall’Italia al Sud America. Ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti, con mascherina.

Marradi

Nella centrale piazza Scalelle dalle 20.30 protagonista Enrico Maria Papes ex dei mitici Giganti. Si racconterà, prima con le parole, attraverso un’intervista, e poi con il suo strumento preferito, la voce (anche se il musicista milanese-palazzuolese ha come primo strumento, fin dai Giganti, la batteria e le percussioni).

Signa

Ferragosto fra tuffi e verde al parco dei Renai di Signa. In piena attività ci sono la piscina del lotto zero, il bar-ristorante-pizzeria Chiringuito, il parco giochi per bambini con gonfiabili, il minigolf e la gelateria. In più, ovviamente, la possibilità di sfruttare liberamente le aree verdi del parco per stare all’aria aperta. Resta chiusa, almeno per il momento, la spiaggia del lotto 1.