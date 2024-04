Fare trekking utilizzando i sensi. Grande successo per il Cai

Stare bene camminando tra i boschi e utilizzando i sensi. I partecipanti all’escursione di domenica scorsa, la prima effettuata dal Cai di Sesto Fiorentino su un percorso ad anello nei pressi di Ceppeto che esplora l’alta valle del torrente Carzola ispirandosi a principi terapico-forestali, si sono potuti rendere conto concretamente di questa possibilità: "Quest’area dal marcato valore ecologico – spiega Marco Di Luca che ha progettato l’itinerario – è stata infatti individuata quale luogo migliore sul quale costruire un percorso escursionistico dove ricevere la maggior quantità di stimoli positivi per i quattro principali organi sensoriali: l’udito, la vista, il tatto e l’olfatto, con ripercussioni quasi immediate sul benessere fisico e psicologico della persona". Una volta individuate le micro-aree sensoriali con spiccato valore ecologico, sono state collegate tramite la realizzazione di un sentiero percorribile a piedi: "L’itinerario lungo circa 4 chilometri – precisa Paolo Corti della sezione sestese del Cai – può essere fatto in piena autonomia, essendovi una segnaletica in grado di indirizzare l’utente.

Lungo il percorso sono state predisposte quattro aree di sosta con pannelli sui quali sono spiegati i benefici alla salute". Il percorso, realizzato dal Cai di Sesto insieme alla Cooperativa sociale La Fonte, fa parte dei "Cammini dell’acqua" creati grazie al contributo di Publiacqua.

S.N.