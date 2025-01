Famiglia resta senza casa, l’appello di Dean: "Gli alloggi sono troppo cari, siamo disperati"

Oggi dovranno lasciare l’hotel di Montecatini dove hanno trovato sistemazione. Ma non hanno un luogo alternativo in cui andare. La denuncia arriva da Dean Krasniciq, 35 anni, di origini serbe ma da 20 anni r a Signa, che si trova in questa difficile situazione insieme alla moglie e al figlio 16enne. "Dal 2016 al 2024 abbiamo abitato in affitto – spiega – ma a dicembre abbiamo dovuto lasciare casa perché i proprietari volevano vendere. Abbiamo chiesto aiuto al Comune, ma c’è stata proposta solo una sistemazione provvisoria in hotel a Montecatini. Ora siamo costretti a lasciarlo e il Comune ci offre solo alloggi in strutture separate, dividendo il nucleo familiare. Io lavoro a partita Iva e posso pagare un affitto, ma non riesco a trovare una casa a prezzi accessibili. Vorremmo un aiuto vero. Non è giusto separarci". "Per le case popolari ci sono delle graduatorie – la risposta dell’assessore al sociale, Quaresima – e dobbiamo rispettarle. Per situazioni improvvise, esistono forme di sostegno e o sistemazioni di emergenza, che richiedono di rispettare la divisione fra uomini e donne delle strutture. Restiamo a disposizione della famiglia, ma in queste opzioni". La famiglia lancia un appello: cercano un alloggio a meno di mille euro al mese.