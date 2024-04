Famiglia Cotarella fa brillare l’Umbria

Ottimi riscontri per quanto riguarda il Vinitaly anche per Famiglia Cotarella, l’azienda con sede a Montecchio (Terni). "È un Vinitaly che troviamo molto verticale e concentrato sul vino – racconta Dominga Cotarella – in particolare i primi due giorni. Ma anche molto relazionale, è un luogo dove nascono e si creano relazioni e connessioni. In questo senso è un Vinitaly molto positivo per noi". Cotarella però ci tiene a parlare anche di altri progetti: "Assieme alle mie sorelle Marta ed Enrica abbiamo pensato di usare il vino anche come mezzo per fare altro – spiega – e lo raccontiamo qui al Vinitaly. C’è la nostra fondazione, con cui coinvolgiamo in vigna e in cucina ragazzi con disturbi dell’alimentazione e la nostra scuola di formazione Intrecci con cui insegniamo anche a raccontare il vino. Tre mondi lontani solo apparentemente ma in realtà molto vicini".