Ex Centauro, il punto sui lavori

Proseguono spediti i lavori per realizzare le opere di urbanizzazione in un’area dismessa situata all’ingresso di Pontassieve, che una volta ospitava la sede dello stabilimento "Centauro" che ha cessato la sua attività nel 1969. Nell’area ex Centauro in corso la realizzazione di strade di accesso e 70 nuovi posto auto - a servizio dell’intera area industriale – e propedeutici alla futura nascita del centro di ricerca sulle energie rinnovabili, Record, il cui inizio dei lavori è previsto per la prossima primavera. L’intervento è suddiviso in due stralci prevede anche le opere necessarie per l’urbanizzazione per dotare l’area delle infrastrutture indispensabili per le nuove destinazioni e funzioni. La realizzazione di queste opere è propedeutica ad accogliere, in una porzione del terreno divenuta nel 2020 di proprietà comunale, un centro ricerca sulle energie rinnovabili, che sarà gestito dal consorzio Re-cord. Tale struttura - finanziata dalla Regione Toscana con un importo di quasi 1,3 milioni di euro - sarà destinata ad attività di ricerca e sviluppo di progetti innovativi nel settore delle energie rinnovabili e dei biocarburanti, un lavoro importante che sarà al servizio e in supporto degli enti pubblici e del tessuto imprenditoriale di tutto il territorio. La novità è che tra non troppo tempo l’amministrazione andrà in gara per la realizzazione del centro di ricerca sulle energie rinnovabili, Record, il cui inizio dei lavori è previsto per la prossima primavera. "Un intervento di rigenerazione urbana che inizia a prendere forma è sempre una grande soddisfazione per un’amministrazione - dice l’Assessore al patrimonio e ai pubblici Filippo Pratesi - Con l’ex Area Centauro si completa l’azione sulle tre aree ferroviarie del capoluogo da decenni in attesa di trasformazione. Questo primo step consente di dare una risposta concreta alle aziende di via Lisbona relativamente alla richiesta di parcheggi" .