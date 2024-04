Estensione dell’acquedotto. Parte l’intervento in via dei Ciliegi

Estensione dell’acquedotto su via dei Ciliegi, e perforazione di un nuovo pozzo per l’acqua potabile sempre nella zona.

La giunta ha approvato una delibera per dare il via a queste opere sul territorio che costeranno 700mila euro circa, i cui costo sarà a carico di Metalstudio. L’azienda, che ha recentemente subito un incendio nel suo insediamento produttivo di via delle Fonti, sta aprendo una nuova azienda per la lavorazione galvanica dei metalli con la conseguente trasformazione in accessori (fibbie e borchie ndr) per la pelletteria di lusso. Il nuovo stabilimento si trova in via del Parlamento Europeo, zona Yves Saint Laurent e ha nelle immediate vicinanze un pozzo per l’approvvigionamento dell’acqua potabile che dovrà essere spostato a scopo prudenziale, per evitare cioè possibili infiltrazioni degli acidi e delle sostanze necessarie alla lavorazione dei metalli.

Per questo l’Autorità idrica Toscana ha approvato la procedura e Publiacqua ha valutato la fattibilità dell’intervento consistente nello spostamento "di un pozzo ad uso acquedottistico previa realizzazione di una nuova condotta idrica in via dei Ciliegi".

Saranno i tecnici di Publiacqua a realizzare fisicamente l’intervento nel tratto di strada che fronteggia il deposito della tramvia.