Cade e si ferisce alle gambe, paura durante un’escursione in Mugello

Scarperia (Firenze), 2 marzo 2024 – Paura in Mugello per una persona che infortunata agli arti inferiori sul Sentiero degli Dei. L’incidente è avvenuto in via Spazzavento, nei pressi del Monte Alto, nel territorio di Scarperia. Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Borgo San Lorenzo, poco dopo le 16 di oggi, 2 marzo.

Una zona impervia che i vigili del fuoco sono riusciti a raggiungere con i mezzi proseguendo poi su un sentiero. E’ stato allertato anche il personale del soccorso alpino e l’elisoccorso regionale Pegaso 3 ostacolato però dalla presenza di una nube che non ne ha permesso l'operatività.

La persona coinvolta nell’infortunio, secondo quanto appreso, faceva parte di un gruppo di 4 escursionisti.