Elezioni, Doddoli plaude Bellosi: "Programma maturo e appropriato"

Non è un endorsement al candidato. Almeno non formalmente. Ma il commento dell’ex sindaco Ds Giovanni Doddoli al programma di Giovanni Bellosi, candidato con una coalizione civica e centrista, apre un fronte non banale nella campagna elettorale cittadina. Dove in superficie tutto sembra fluire senza scosse, ma in realtà c’è un magma sotterraneo, fatto di alleanze, veti incrociati, commenti al vetriolo e tentativi di dossieraggio. Doddoli ha espresso il suo giudizio con un commento social piuttosto articolato: "Ho letto il programma d’un fiato – ha detto – mi viene chiesto un parere, eccolo: maturo, coinvolgente, appropriato. Una riflessione interessante sulla città, sul bisogno di tornare a progettare il futuro. Maturo perché conferma la centralità della mano pubblica e contemporaneamente guarda ai privati come investitori da coinvolgere e guidare su scopi di interesse generale. Appropriato perché ha come obiettivi inclusione e coesione, e tenta di connettere città storica e mondo nuovo. Coinvolgente perché si pone il problema della necessità di partecipazione alla vita pubblica, dei luoghi, delle forme, fino a ipotizzare strumenti sostanziali. Ci sono aspetti che condivido meno, ma non posso esimermi dal riconoscere incoraggiante il punto di partenza". Bellosi, ricordiamolo, si confronterà alle elezioni con la candidata del Pd, M5S, Avs, Claudia Sereni, che avrà anche una lista col suo nome a sostegno, con Claudio Gemelli (FdI, Lega, Forza Italia), Enzo Bellocci (Pci).