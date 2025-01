È boom di servizi per la Misericordia. Servono nuove forze

Con più di mille servizi di emergenza e più di 2mila ordinari, oltre che di protezione civile, e di servizi alla persona, la Misericordia di Antella è una delle più attive nella provincia fiorentina. Nata nel 1852, 4 anni prima del cimitero monumentale che gestisce, oggi la Confraternita antellese ha un poliambulatorio con oltre 70 professionisti, una sala chirurgica per piccola e media chirurgia, un punto prelievi e una infermieristica domiciliare. Come tutti, soffre di carenza di volontari, dice il governatore Paolo Nencioni (nella foto): "Malgrado la necessità di nuove forze, restiamo un cuore pulsante del territorio, con più di 200 volontari attivi, i dipendenti e un parco macchine da 6 ambulanze e altri 12 mezzi per il servizio alla persona e per la protezione civile".

Ma.Pl.