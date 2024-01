Firenze, sorpreso nel bivacco con la droga: denunciato 35enne

Firenze, 5 gennaio 2024 - Lo hanno sorpreso nel bivacco con la droga. Nei guai è finito un cittadino sudanese di 35 anni, denunciato a piede libero dagli agenti del reparto Rifredi della polizia municipale. La pattuglia è intervenuta nei giorni scorsi in viale Corsica, vicino a un supermercato, dove diverse segnalazioni indicavano un bivacco con sporco e abbandono di suppellettili oltre ad attività legate allo spaccio. Gli agenti hanno trovato il 35enne disteso in un rientro della strada, in stato di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti. L'uomo ha rifiutato ripetutamente assistenza sanitaria e ha dichiarato il possesso di droga, poi sequestrata dagli agenti.