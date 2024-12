Dream Gospel Choir. Il coro di Harlem incanta il Verdi

FIRENZE

Continuano gli appuntamenti al Teatro Verdi con la grande tradizione del gospel

americano per un Natale che si preannuncia già magico tra le melodie classiche e le sonorità contemporanee, con importanti incursioni blues e soul.

Un appuntamento da non perdere per chi è amante del genere musicale, quello in programma domani sera alle 20,45 con il Dream Gospel Choir, che proporrà i grandi classici della storia della musica come Amazing Grace, When The Saints e Oh Happy Day. Un modo per vivere un’esperienza nuova, immersi nelle evoluzioni di un genere che ha fatto la storia della musica internazionale.

Il Dream Gospel Choir nasce con l’obiettivo di oltrepassare le barriere culturali unendo migliaia di persone di nazioni e culture diverse. Un modo per condividere messaggi di pace e di amore che da sempre sono emblema di queste realtà.

Un coro che proviene da Harlem, la culla del gospel a livello mondiale, e che è formato dai cantanti e dai migliori musicisti delle Chiese Nere di New York. Grandi timbri e vocalità eccellenti che faranno vibrare le pareti del teatro, oltre che emozionare il pubblico in sala.

Un passato di grande successo e di spettatori eccellenti. La sezione dei tenori del coro si è esibita sia per papa Giovanni Paolo II, sia per Benedetto XVI. Ma anche davanti a due presidenti degli Stati Uniti d’America (Carter e Obama) e per la famiglia reale britannica. La sezione femminile dei soprani, invece, ha collaborato con grandissimi artisti di fama globale: André Rieu, Ben Harper, Pharrell Williams. Nel 2022 è stata ospite anche al Festival di Sanremo. Mentre lo scorso anno il coro nella sua interezza ha avuto un grande successo nel cartellone agli Arcimboldi di Milano.

I biglietti sono disponibili online su www.bitconcerti.it e www.ticketone.it e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita). Info tel. 055.212320.