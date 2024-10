La richiesta di sangue corre sui taxi. “Cerchiamo nuovi volontari”, l’appello che arriva dal 4390

Firenze, 24 settembre 2024 – I tassisti fiorentini fanno già tantissimo sul fronte della donazione del sangue, ma vogliono raggiungere traguardi ancora più ambiziosi. “Cerchiamo altri volontari”, l’appello che arriva dal 4390 Taxi Firenze (la cooperativa radiotaxi Co.ta.fi.).

Sono già 100 i tassisti che, con una media di due volte l'anno, donano il proprio sangue sperando di poter salvare vite umane. Duecento le donazioni annuali che, moltiplicate per 50, diventano 10mila. E infatti, in 50 anni, il gruppo donatori sangue di Cotafi 4390 ha fatto precisamente 10mila donazioni.

Ma l'obiettivo dei tassisti fiorentini è raddoppiare i numeri. Per questo, sulla flotta 4390 e sui relativi social è partita una campagna pubblicitaria di ampio raggio con la scritta "Donare il sangue è amore". "Unisciti a noi donatori, fallo anche tu" si legge. Accanto, il numero Whatsapp da contattare: 338.2439103.

“Come 4390 – sottolinea il presidente Claudio Giudici – siamo una cooperativa da sempre impegnata nel sociale e nel campo della beneficenza. Questo è un modo per accendere i fari e sensibilizzare sempre più persone su un tema dove l’Italia è avanti anni luce rispetto all’estero, grazie alla rete di volontari che rendono un bene prezioso come il sangue, gratuito. Mio padre, che si ammalò di leucemia, ne sa qualcosa e vorrei ringraziare chi lo ha aiutato, rendendo più diffusa questa cultura della donazione-cooperazione nel tempo dell’utilitarismo-competizione. Da anni sfruttiamo la capillarità naturale della nostra struttura aziendale per mandare messaggi socialmente sensibili: “pubblicità progresso” si dice no? Donare il sangue è un impegno civile, un dovere sociale che fa bene agli altri, ma anche alla salute del donatore, e la categoria dei tassisti, quando viene chiamata, è sempre a disposizione di chi ha bisogno".

Il Gruppo interaziendale Donatori Sangue di Firenze G.I.D.S. è nato nel 1970 ed è riuscito a mettere insieme tante realtà tra cui quella dei tassisti Cotafi 4390. "C'è bisogno di sempre più donatori, le persone che hanno bisogno sono tante e noi vogliamo rispondere a tutte le richieste di aiuto", sottolinea Luigi Caponetto, il presidente del Gruppo Donatori Sangue di Firenze per Cotafi-4390. "Noi abbiamo un database dove sono registrate tutte le donazioni dei nostri tassisti suddivise per gruppo sanguigno – riprende Caponetto -. Quando associazioni o realtà ospedaliere chiamano, noi provvediamo a metterli in contatto con il donatore". “Più persone sono iscritte – conclude Giudici - maggiori sono le possibilità di trovare persone compatibili con il gruppo sanguigno richiesto, soprattutto nei casi di emergenza. Noi ce la stiamo mettendo tutta e stiamo coinvolgendo anche i nostri familiari. Nessuno può tirarsi indietro".

Chi volesse entrare nella grande famiglia dei donatori sangue basta che invii un messaggio sul canale Whatsapp 338 2439103.