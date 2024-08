Derubano un turista in via Porta Rossa. Borseggiatrici arrestate dalla Municipale

Sfilano dallo zaino di un turista italiano un portafoglio e lo gettano per strada alla vista di una pattuglia della Municipale. Due cittadine bulgare senza fissa dimora e disoccupate, 29 e 36 anni, sono state arrestate in via Porta Rossa con l’accusa di furto con destrezza e ricettazione. Il tribunale ha convalidato l’arresto, riqualificando l’accusa in tentato furto ma non rilevando gravi indizi di colpevolezza per il reato di ricettazione, e ha disposto per le donne, già segnalate per delitti contro il patrimonio, l’obbligo di firma presso il comando della polizia municipale.

Per le indagate, difese dall’avvocato Lapo Fè, il processo si aprirà il prossimo 16 ottobre. Le due donne, secondo quanto ricostruito, si sarebbero avvicinate alle spalle della vittima: la più giovane avrebbe estratto dallo zaino il portacarte di credito, coperta con un ventaglio dalla presunta complice. La scena, secondo quanto emerso, non è sfuggita a una pattuglia della municipale che si è avvicinata alla coppia di ladre. Alla vista degli agenti le donne avrebbero gettato il portadocumenti per terra. Poi sono state raggiunte, fermate e perquisite. La 29enne aveva in tasca 215 euro e due dollari, l’altra 730 euro. Per loro è scattato l’arresto. Il porta documenti è stato restituito dagli agenti al turista.

Ora sono in corso le indagini per capire se la coppia di borseggiatrici abbia colpito anche in altre aree del centro storico a forte vocazione turistica. Per capire il giro che le due abbiano fatto prima di arrivare in via Porta Rossa – a due passi da via Tornabuoni e da piazza Davanzati – gli agenti utilizzeranno anche le telecamere di videosorveglianza che potrebbero fornire più elementi agli inquirenti così da capire a chi e dove siano stati sotratti i quasi mille euro di bottino. Soddisfazione, da parte dell’assessore Andrea Giorgio, per questa ennesima operazione degli agenti.

La Municipale, proprio per prevenire questo tipo di reati, hanno organizzato servizi ad hoc in tutta l’area Unesco dove si concentrano i gruppi di visitatori o anche i turisti solitar che poi vengono avvicinati e derubati da criminali professionisti. Si pensa che nei vari punti del centro di Firenze agiscano più bande di borseggiatori che, approfittando della confusione, mettono a segno i loro colpi.

A.P.