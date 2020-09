Lastra a Signa (Firenze), 15 settembre 2020 - Tre arresti per l'omicidio di Lastra a Signa dello scorso venti agosto. Una notte di sangue che terrorizzò la città, con un uomo accoltellato a morte. Un omicidio, hanno appurato i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Firenze, maturato nel mondo della droga.

I tre finiti in manette sono tutti marocchini. Due di loro avevano trovato rifugio in Spagna. La vittima, un ventottenne di origini marocchine, fu accoltellato nella frazione di Porto di Mezzo. Si trascinò per alcuni metri, poi cadde al suolo tra lo choc e la paura degli abitanti della zona. La vittima aveva precedenti per droga.

© Riproduzione riservata