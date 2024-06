Delegazione mercato di Kiev in visita a quello Centrale di Firenze

Firenze, 7 giugno 2024 - Una delegazione del mercato di Besarabka, che si trova nel centro di Kiev in Ucraina, in visita allo Storico Mercato Centrale per parlare del futuro del proprio spazio e per gettare le basi per un'adesione all'associazione internazionale guidata dal mercato coperto di San Lorenzo. A partecipare la presidente Yanina Gavrilova, il responsabile turismo ed enogastronomia Vyacheslav Areshchenko e la direttrice Diana Shamarai che sono stati accolti dal presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale Massimo Manetti. La delegazione, si spiega in una nota, ha parlato delle difficoltà di approvvigionamento e di quelle legate agli scambi commerciali, dei costi dei prodotti che dall'inizio della guerra sono alle stelle e della voglia di guardare al futuro. "Stiamo cercando di difendere la storicità del nostro mercato e siamo qui per capire se ci sono le basi per aderire all'associazione internazionale. Siamo convinti che tutti insieme, all'interno di un gruppo, siamo più forti e abbiamo più voce in capitolo", ha detto Gavrilova. Intanto prosegue l'iter per la costituzione dell'associazione con già dieci adesioni da tutto il mondo: dalla Boqueria di Barcellona al Torvehallerne Kbh di Copenaghen, dal Nishiki Market di Kyoto all'Oslo Mathallen norvegese, dal Malm› Saluhall svedese all'English Market di Cork (Irlanda). E ancora, Berlino con Markthalle Neun, Gerusalemme con Mahane Yehuda Market, Riga Central Market e Santander con il Mercado de la Esperanza oltre che il Meq di Follonica, il Mercato delle Vettovaglie di Livorno e naturalmente lo Storico Mercato Centrale, capofila del progetto. Il prossimo step sarà la riunione operativa del 28 giugno, poi la stesura dello statuto dell'associazione e nel 2025 la richiesta del riconoscimento Unesco.