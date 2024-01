’Dedicata a te’. Via ai contributi

VALDISIEVE

Arriva anche a Pontassieve l’integrazione del contributo economico per i beneficiari già individuati della carta "Dedicata a te". Con i termini di consegna della carta stessa che sono stati riaperti. L’integrazione del contributo economico è pari a 77,20 euro e si aggiunge al contributo di 382,50 euro già erogato a seguito del decreto 18 aprile 2023, istitutivo della carta. Per ottenere l’integrazione, i beneficiari non devono presentare domanda. Il beneficio, erogato tramite ricarica della carta elettronica di pagamento attribuita al singolo nucleo familiare, è destinato all’acquisto di beni alimentari e di carburanti, nonché, di abbonamenti per i mezzi del trasporto pubblico locale. Il nuovo decreto prevede inoltre la possibilità per i beneficiari già individuati di ritirare o attivare la carta qualora siano stati impossibilitati a farlo entro il temine previsto per ragioni a loro non imputabili. In particolare, le operazioni di consegna delle carte non ritirate sono già state avviate agli uffici postali abilitati.

Leonardo Bartoletti