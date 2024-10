La battaglia di Martino contro la leucemia, anche De Gea è al suo fianco: “Forza, ti vogliamo in campo”

Firenze, 9 ottobre 2024 - «Devo darti una brutta notizia. Al nostro portiere Martino ieri è stata diagnosticata una leucemia. È già ricoverato all’ospedale Meyer e sta per iniziare la chemioterapia». Comincia così la storia che nelle ultime ore ha appassionato tutti i tifosi della Fiorentina. La notizia della malattia di Martino, portiere della Sales Under 17, ha fatto il giro del mondo viola in pochissime ore, portata alla luce dal Corriere Fiorentino. Gli amici hanno pensato alle più disparate iniziative per strappargli un sorriso in un momento di certo non facile. Lui, tifoso della Fiorentina come babbo Simone, ha in David De Gea il proprio idolo. E proprio nei giorni in cui il portiere spagnolo è salito alla ribalta per le parate clamorose contro il Milan, chi è vicino a Martino ha deciso di coinvolgerlo. La risposta del portierone spagnolo, come vedremo, non si è fatta di certo attendere.

Martino impegnato in campo. A destra De Gea durante il video messaggio

Il ragazzo per ora si trova in isolamento e non è possibile andarlo a trovare in ospedale (eccezion fatta per i genitori). Però nessuno lo molla un istante tra telefonate e Whatsapp. "Dobbiamo darci tutti da fare e mettere nelle attività della squadra ancora più passione e spirito di gruppo. Così avremo tante cose belle da raccontare a Martino giorno dopo giorno, per farlo sentire orgoglioso della sua squadra", spiegano dalla Sales il giorno dopo aver appreso la diagnosi del compagno.

Ed ecco che in scena è entrato anche David De Gea. La Fiorentina è stata informata di tutto e - come sempre accade in queste circostanze - si è messa completamente a disposizione. De Gea ha già mandato un videomessaggio a Martino. "Ho saputo che non stai bene, ma sono sicuro che tutto andrà per il meglio. Voglio vederti in campo al più presto: forza Martino!". In arrivo per il giovane portiere c'è anche la maglia numero 43, autografata dal suo idolo. Ma la Fiorentina aspetta che tutto si risolva per il meglio per fare ancor di più la propria parte. Al Viola Park Martino sarà il benvenuto per incontrare De Gea e il resto della squadra. Adesso non resta che fare il tifo affinché questa brutta vicenda si concluda il prima possibile e Martino possa tornare non solo a difendere la porta della Sales, ma possa anche vivere una giornata da sogno insieme ai propri idoli.