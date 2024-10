Dall’area archeologica ai parchi. Un milione di lavori con un mutuo. L’opposizione: "Fiesolani indebitati"

di Daniela Giovannetti

L’amministrazione comunale è pronta a far ripartire gli investimenti. Fra il 2025 e il 2026 saranno spesi in opere pubbliche un milione e 140.000 euro, cifra che, si spiega in una nota, sarà coperta dall’accensione di un mutuo.

"Abbiamo necessità di far partire delle operazioni che da troppo tempo aspettano e da cui dipende la possibilità di proporre progetti che facciano crescere Fiesole e che la rendano più vivibile e sicura. Per questo – spiegano la sindaca Cristina Scaletti e l’assessora al Bilancio del Comune Donatella Golini – oltre a fare numerosi investimenti con le risorse disponibili e non vincolate, abbiamo scelto di cercare ulteriori forme di finanziamento, perché Fiesole non può più aspettare".

"Per poter partecipare ai bandi, servono infatti – aggiungono poi – verifiche e controlli che negli ultimi anni non sono stati fatti, rendendo di fatto impossibile partecipare, ad esempio, a bandi sull’efficientamento energetico. Amministrare un Comune vuol dire, non solo, far quadrare i conti ma, soprattutto, scegliere quali investimenti fare per far crescere il proprio territori". Il mutuo consentirà di realizzare vari interventi. Come il controllo e la manutenzione degli impianti elevatori negli edifici pubblici , come l’Area Archeologica, scuole e musei (300.000 euro); circa 100.000 euro poi andranno nella caratterizzazione dell’area ex discarica di Maiano, passaggio preliminare necessario per poter poi bonificare l’area. Circa 250.000 euro sono destinati al consolidamento della terrazza del Parco della Rimembranza mentre 100.000 euro serviranno per il controllo sugli intonaci delle scuole e circa 40.000 per la valutazione del rischio amianto negli edifici pubblici. Infine 300.000 consentiranno la riqualificazione complessiva dei parchi pubblici del territorio comunale, sia con nuove attrezzature sia con interventi per la messa in sicurezza.

"Si riprende a indebitare i fiesolani di oggi e delle prossime due generazioni- osserva il consigliere comunale David Tanganelli dei Cittadini per Fiesole- Una scelta che non avrei voluto vedere, dopo che abbiamo lavorato 10 anni per sistemare le casse comunali. Se ben poco c’è da dire sui soldi per il parco della Rimembranza, sono critico sulle spese per gli incarichi esterni (190mila euro) così come sui 300mila euro per i percorsi vita dei giardini".